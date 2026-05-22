Meloni sbugiarda La Stampa | Mi occupo dei problemi concreti non di sciocchezze

In un intervento diretto, il leader politico ha risposto alle accuse rivolte dal quotidiano La Stampa, smentendo le affermazioni pubblicate. La replica è arrivata attraverso una lettera inviata al direttore del giornale, senza ricorrere a fonti o dichiarazioni ufficiali di altri rappresentanti. La questione riguarda un presunto impegno della politica su questioni considerate poco rilevanti, mentre la stessa si è concentrata su problematiche ritenute più pratiche.

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