Meloni sbugiarda La Stampa | Mi occupo dei problemi concreti non di sciocchezze
In un intervento diretto, il leader politico ha risposto alle accuse rivolte dal quotidiano La Stampa, smentendo le affermazioni pubblicate. La replica è arrivata attraverso una lettera inviata al direttore del giornale, senza ricorrere a fonti o dichiarazioni ufficiali di altri rappresentanti. La questione riguarda un presunto impegno della politica su questioni considerate poco rilevanti, mentre la stessa si è concentrata su problematiche ritenute più pratiche.
Giorgia Meloni smentisce « ancora una volta» il quotidiano La Stampa. Lo fa lei direttamente, senza fonti o intermediari, con una lettera indirizzata dal direttore Malaguti. Al centro della smentita un articolo sulla campagna di comunicazione di Italia Viva nelle stazioni ferroviarie, farcito di virgolettati e retroscena quasi da film, con colpi di scena, drammi, furie e chiamate. Un articolo degno di un romanzo, che però come spiegato dalla stessa premier, ha qualcosa che manca: la verità. Una smentita che la Stampa mette a pagina 15. «Gentile Direttore, sono costretta a smentire, ancora una volta, il contenuto di un articolo pubblicato dal suo giornale e firmato dal giornalista che si occupa di seguire Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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