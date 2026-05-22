Il melanoma rappresenta un rischio che riguarda anche chi trascorre molto tempo sotto il sole, non solo in spiaggia. È importante adottare comportamenti protettivi durante tutto l’anno e monitorare regolarmente la pelle per individuare eventuali cambiamenti sospetti. La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per migliorare le possibilità di trattamento. Iniziative di sensibilizzazione si concentrano sull’importanza di conoscere le modalità di esposizione al sole e di effettuare l’autoesame della pelle.

Firenze, 22 maggio 2026 – Promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori cutanei e sensibilizzare le persone sulle modalità corrette per esporsi al sole. È questa la finalità della Giornata Europea contro il Melanoma che si celebra il 24 maggio. Un tumore cutaneo, il melanoma, che non è il più frequente ma sicuramente quello più importante per la sua capacità di diffondersi rapidamente in altri organi, se non individuato precocemente, e capace di colpire soggetti in età giovanile. Il melanoma, infatti, rappresenta il secondo tumore più frequente nei maschi sotto i 50 anni ed il terzo tra le donne nella stessa fascia d’età.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Melanoma, nemico insidioso. “Proteggersi, ma non solo in spiaggia. E fate l’autoesame della pelle”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Renzi: “Ho scoperto di avere un melanoma, ma ora sto bene. Fate prevenzione”

Melanoma: è il terzo tumore più diffuso negli under 50. Cosa sapere e come proteggersiCresce l’allarme tra i più giovani: prevenzione e diagnosi precoce fanno la differenza Il melanoma è oggi uno dei tumori cutanei più aggressivi e,...

Melanoma, nemico insidioso. Proteggersi, ma non solo in spiaggia. E fate l’autoesame della pelleLa direttrice della Dermatologia di Grosseto, Camilla Peccianti: La prevenzione rimane l’arma vincente: indumenti realizzati con tessuti certificati e creme con alto fattore di protezione riducono il ... lanazione.it

Melanoma pediatrico. Bambin Gesù: La prevenzione inizia dall’infanzia. E sfata 10 falsi mitiIn vista della bella stagione, gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico richiamano l’attenzione sull’esposizione al sole dei bambini, offrono consigli per proteggersi e sfatano alcune convinzioni erra ... quotidianosanita.it