Con l’arrivo della stagione calda e delle prime giornate trascorse al mare, cresce anche l’attenzione sulla salute della pelle. Uno dei rischi più evidenti è il melanoma, un tumore che si sviluppa dai nei e può essere individuato precocemente attraverso l’autoesame. È importante conoscere i segnali da osservare e sapere quando è il caso di consultare un dermatologo. La prevenzione e i controlli periodici sono strumenti fondamentali per individuare eventuali cambiamenti sospetti.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Con l’arrivo del caldo e delle prime giornate al mare torna anche il tema della protezione della pelle. A ricordare l’importanza della prevenzione è la Giornata europea contro il melanoma, in programma il 24 maggio, occasione per sensibilizzare sui rischi legati all’esposizione al sole e sulla necessità di riconoscere precocemente eventuali segnali sospetti. https:www.lanazione.itcronacamalattie-riemergenti-salute-hkfao5qy Il melanoma non è il tumore cutaneo più frequente, ma è considerato il più aggressivo per la sua capacità di diffondersi rapidamente ad altri organi se non diagnosticato in tempo. Colpisce anche persone giovani: rappresenta infatti il secondo tumore più frequente negli uomini sotto i 50 anni e il terzo nelle donne della stessa fascia d’età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Melanoma, ecco quando bisogna fare una visita dermatologica. L’importanza dell’autoesame della pelle

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