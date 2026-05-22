Medvedev ormai ha decodificato Sinner | Sai già cosa farà non ci sono sorprese

Daniil Medvedev ha commentato la partita contro Jannik Sinner, affermando di aver capito quali sono le mosse che il tennista altoatesino può mettere in atto durante un incontro. Secondo le sue parole, Sinner non presenta molte variabili e le sue strategie risultano prevedibili. La dichiarazione arriva in seguito alla sfida disputata tra i due atleti, in cui Medvedev ha analizzato il comportamento del rivale senza nascondere di aver individuato un modello ricorrente nel suo modo di giocare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui