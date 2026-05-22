Una sentenza giudiziaria ha stabilito che l’azienda televisiva dovrà versare un risarcimento di oltre 30 milioni di euro a causa della trasmissione non autorizzata di un noto format. La trasmissione illegale è durata diversi anni e coinvolgeva la messa in onda di un programma molto popolare senza i necessari permessi. La decisione è definitiva e riguarda esclusivamente questa causa, senza coinvolgere altre vicende legali collegate.

La notizia del giorno è la cifra mostruosa che Mediaset dovrà pagare per aver trasmesso illegalmente per anni un celeberrimo programma televisivo. Il risarcimento che Mediaset dovrà versare a ITV Studios per la trasmissione illegale di “Pasapalabra” (il game show “Passaparola”) su Telecinco tra il 2012 e il 2019 varia da 44,3 milioni di Euro a 73,2 milioni di Euro. Questa sentenza definitiva rappresenta un risarcimento record nel settore televisivo spagnolo e potrebbe riaccendere la controversia a seguito delle recenti notizie riguardanti il??quiz televisivo. Il Tribunale provinciale di Madrid, come riportato da El Confidencial e confermato da verTele tramite un accesso alla sentenza, ha accolto il ricorso del colosso audiovisivo britannico ITV. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MEDIASET: RISARCIMENTO RECORD PER TRASMISSIONE ILLEGALE DI NOTO FORMAT

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