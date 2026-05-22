Mazzette per il rilascio delle salme al Policlinico annullata l' ordinanza per un impiegato finito ai domiciliari

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sesta sezione della Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un impiegato di 64 anni, coinvolto in un procedimento legato a presunte irregolarità riguardanti il rilascio delle salme al Policlinico. La decisione si è basata su un atto del 15 dicembre emesso dal Gip Carmen Salustro. La vicenda riguarda un caso di presunte tangenti per facilitare il rilascio delle salme.

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La sesta sezione della Cassazione ha annullato con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Palermo l'ordinanza emessa il 15 dicembre scosso dal Gip Carmen Salustro, con la quale erano stati imposti gli arresti domiciliari a Marcello Gargano, di 64 anni, impiegato come operatore tecnico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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