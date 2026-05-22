Maxi-tavolata e musica per il nuovo lungomare

Nella zona del lungomare, si è svolta una grande tavolata con circa mille tavoli allineati lungo la passeggiata. Le persone si sono sistemate con i calici in mano, mentre alcuni dj hanno suonato musica dai balconi degli hotel che affacciano sulla strada. La manifestazione ha coinvolto diverse attività commerciali e ha attirato numerosi visitatori, creando un evento che ha unito musica, cibo e socialità in un’area molto frequentata.

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Mille tavoli in fila, i calici pronti davanti al mare e i dj affacciati dai balconi degli hotel, con le consolle sospese su viale Pinzon. Igea Marina inaugura così, domani, il nuovo waterfront: una festa lunga un chilometro, dal bagno 64 a piazza Alda Merini, nel tratto già aperto a Pasqua e ora consegnato ufficialmente alla città. Il programma partirà alle 18.30 con musica diffusa, performer in strada e food & drink lungo la carreggiata. Alle 19 il taglio del nastro con il sindaco Filippo Giorgetti e operatori locali, poi la serata prenderà quota con i dj set dai balconi degli alberghi. Dall’hotel Deanna suoneranno gli Space Invaders, dal residence Marinella Virginia Lazzarini, dall’hotel Dei Cesari Don Diego con i dj di Flottageddon, dal San Giorgio Savoia Lappa e Dj Not, dal Nettuno Teo Mandrelli con i Marea e Vincenzo Voli Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi-tavolata e musica per il nuovo lungomare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Biricik Sevgilim (2023) / Türk Romantik Komedi Filmi / Full Film izle Sullo stesso argomento Maxi tavolata e concerto. Il 2 giugno “Semm Italian“Una carrellata fitta di eventi per celebrare il 2 Giugno, con un fine unico: creare un senso di identità e di comunità in occasione della Festa della... Cena in via Rizzoli, torna la maxi tavolata contro i disturbi alimentariBologna, 12 marzo 2026 – La tavolata in centro più famosa della città è pronta a tornare. Maxi-tavolata e musica per il nuovo lungomareDomani l’inaugurazione a Igea Marina: festa lunga un chilometro nel tratto già aperto a Pasqua e ora consegnato ufficialmente alla città ... ilrestodelcarlino.it Maxi tavolata e concerto. Il 2 giugno Semm ItalianTante iniziative per la Festa della Repubblica ... msn.com