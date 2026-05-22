Maxi operazione della Guardia di finanza contro la pirateria audiovisiva | più di 300 milioni di diritti non riscossi
Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’ampia operazione contro la pirateria audiovisiva, con più di 100 perquisizioni e sequestri effettuati in diverse aree del Paese. L’intervento è stato coordinato dalla Procura di Bologna e ha coinvolto la Guardia di finanza di Ravenna, supportata dai nuclei speciali per la tutela della privacy, le frodi tecnologiche e i beni e servizi. Sono stati sequestrati numerosi materiali e strumenti che riguardano la distribuzione illegale di contenuti audiovisivi.
Nella giornata di ieri, la Guardia di finanza di Ravenna, con il supporto dei nuclei speciali tutela privacy e frodi tecnologiche e beni e servizi, ha eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale delegati dalla Procura di Bologna a conclusione di un’indagine volta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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