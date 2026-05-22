Maxi operazione contro abbonamenti tv pirata e pezzotto colpiti 1000 utenti e l' applicazione Cinemagoal

Nella giornata di oggi sono state condotte oltre 100 perquisizioni in diverse regioni italiane, con sequestri di materiali e dispositivi legati alla pirateria audiovisiva. L'indagine ha portato alla scoperta di una rete che distribuiva abbonamenti TV illegali e accessi non autorizzati a servizi come l'applicazione Cinemagoal. Complessivamente, sono stati coinvolti circa 1000 utenti nell'ambito dell'operazione, che mira a contrastare il fenomeno della pirateria online e delle piattaforme di streaming non autorizzate.

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È di oltre 100 perquisizioni e sequestri il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, finalizzata a contrastare la diffusione illecita di abbonamenti “pirata” per accedere a contenuti audiovisivi a pagamento. L’azione, coordinata dalla Procura di Bologna, è stata eseguita nella giornata di ieri su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di numerosi reparti specializzati del Corpo. Un’indagine senza precedenti Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da un’attività di monitoraggio sui social media, che ha permesso di scoprire un sistema tecnologico innovativo per la pirateria audiovisiva. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maxi operazione contro abbonamenti tv "pirata" e "pezzotto", colpiti 1000 utenti e l'applicazione Cinemagoal ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pirateria, maxi sequestro contro il sistema Cinemagoal: cosa rischiano gli utentiÈ stata scoperta e colpita un’altra applicazione per vedere gratis dei canali a pagamento. Operazione contro il “pezzotto”: multa per 1000 fruitori del servizio illecitoTempo di lettura: 3 minutiLa Guardia di Finanza di Ravenna, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi... Pirateria audiovisiva, scoperto il sistema Cinemagoal: già mille abbonati multatiMaxi operazione della guardia di finanza di Ravenna: più di cento perquisizioni e sequestri in Italia, Francia e Germania, 300 milioni di diritti non riscossi ... bologna.repubblica.it Maxi operazione contro abbonamenti tv pirata e pezzotto, colpiti 1000 utenti e l'applicazione CinemagoalOltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia contro la pirateria audiovisiva: scoperta una rete di abbonamenti illegali. virgilio.it