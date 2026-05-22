L’attore romano Maurizio Bianucci si unisce al cast de Il Paradiso delle Signore interpretando il personaggio di Giacomo Fiorenza. La sua presenza nel cast è stata annunciata di recente e rappresenta un’aggiunta alla serie televisiva. Bianucci debutta nel ruolo di un personaggio descritto come elegante. La fiction, molto seguita dal pubblico, vede ora un nuovo interprete entrare nel suo universo narrativo.

Cosa: L’attore romano Maurizio Bianucci entra ufficialmente nel cast dell’amatissima fiction Il Paradiso delle Signore, debuttando nel ruolo dell’elegante Giacomo Fiorenza.. Dove e Quando: La serie è in onda su Rai 1, e il nuovo personaggio fa la sua apparizione nelle sequenze centrali di alcuni degli ultimi episodi della stagione in corso.. Perché: Per scoprire un personaggio ricco di sfumature, un gentiluomo d’altri tempi che innesca nuove dinamiche narrative all’interno della soap, tra gelosie inaspettate e malinconici retroscena personali.. Il panorama televisivo italiano continua a trovare in Il Paradiso delle Signore uno dei suoi porti sicuri, una produzione capace di incollare allo schermo milioni di spettatori raccontando con maestria e delicatezza l’Italia a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maurizio Bianucci ne Il Paradiso delle Signore

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