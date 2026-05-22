Mattinata polemiche su una frase pronunciata dal sindaco uscente

Da ilsipontino.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Mattinata sono scoppiate polemiche dopo una frase pronunciata dal sindaco uscente, che ha attirato l’attenzione di diversi cittadini e media locali. La frase, riportata dai presenti, è stata oggetto di discussione e ha generato reazioni contrastanti tra chi la giudica offensiva e chi invece la difende. La vicenda ha subito suscitato un acceso dibattito pubblico, con commenti e critiche che si sono moltiplicati sui social e nei confronti delle autorità comunali.

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Ecco il riassunto di tutto. Il clima di chi ama le voci allineate e teme quelle libere. Di chi preferisce l’eco degli applausi al coraggio del confronto. Di chi considera il confronto un fastidio invece che una ricchezza. Eppure ci sono parole che non dovrebbero mai essere usate contro cittadini o consiglieri comunali, soprattutto da chi si definisce aperto al dialogo e al confronto democratico. Perché il rispetto delle idee altrui è il primo banco di prova della credibilità di chi governa. Le idee non crescono nel silenzio di una sola voce. Crescono nel dialogo e nella libertà di pensare diversamente evidentemente questo dà fastidio! E allora “LATA SMETT MÓ” ovvero “dovete smetterla” non può essere rivolto a chi esprime un’opinione libera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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