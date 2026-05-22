Matteo Ricci Pd | Netanyahu criminale di guerra Il Governo Meloni inizi a sanzionare Israele E cita Andreotti

Un europarlamentare del Pd ha dichiarato che il primo ministro israeliano è un criminale di guerra e ha chiesto al governo italiano di avviare sanzioni contro Israele. La sua affermazione si basa su eventi che coinvolgono i cittadini italiani della flottiglia, descrivendoli come parte di una situazione ancora più grave che riguarda il popolo palestinese. Ricci ha anche citato un ex presidente del Consiglio nel suo intervento, evidenziando una posizione critica nei confronti delle azioni israeliane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui