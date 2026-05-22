Matteo Ricci Pd | Netanyahu criminale di guerra Il Governo Meloni inizi a sanzionare Israele E cita Andreotti
Un europarlamentare del Pd ha dichiarato che il primo ministro israeliano è un criminale di guerra e ha chiesto al governo italiano di avviare sanzioni contro Israele. La sua affermazione si basa su eventi che coinvolgono i cittadini italiani della flottiglia, descrivendoli come parte di una situazione ancora più grave che riguarda il popolo palestinese. Ricci ha anche citato un ex presidente del Consiglio nel suo intervento, evidenziando una posizione critica nei confronti delle azioni israeliane.
BRUXELLES – Secondo l’europarlamentare pesarese del Partito Democratico Matteo Ricci «Quello che è successo agli italiani della Flotilla succede in maniera ancora più grave tutti i giorni al popolo palestinese. È ora di dire basta. Il Governo italiano non ha riconosciuto lo Stato palestinese come. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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