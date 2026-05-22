Mattarella riceve la Carta per il Mare nella Giornata Mondiale della Biodiversità

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il presidente della Repubblica ha incontrato oggi i rappresentanti di un’organizzazione dedicata alla tutela degli ecosistemi marini. Durante l’evento, è stata consegnata la ‘Carta per il Mare’, un documento che si focalizza sulla salvaguardia delle risorse marine e sulla promozione di iniziative sostenibili. La Cerimonia si è svolta nel palazzo presidenziale, alla presenza di delegazioni e rappresentanti istituzionali.

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, 22 maggio, la ‘Carta per il Mare’ in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Cnr, Fondazione Marevivo e NBFC hanno celebrato la Giornata con un’iniziativa presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Consegnata al Capo dello Stato la “Carta per la tutela della biodiversità marina” da parte di Marevivo. Riaffermata la necessità di una responsabilità collettiva verso il patrimonio naturale del Paese. La giornata, che celebra anche il 40esimo anniversario di costituzione di Marevivo, è stata articolata in due momenti: una prima parte itinerante in cui... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella riceve la Carta per il Mare nella Giornata Mondiale della Biodiversità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mattarella a Castelporziano per Giornata mondiale BiodiversitàIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella Tenuta di Castelporziano. Leggi anche: Giornata mondiale della biodiversità 2026