Matera | la cappella di Santa Fara riapre al pubblico a Villa Gattini

A Matera, la cappella di Santa Fara riapre al pubblico presso Villa Gattini, suscitando curiosità sulla storia della dimora. All’interno di Villa Gattini è stato allestito un percorso multimediale che invita i visitatori a scoprire dettagli sulla struttura e sui personaggi che vi sono stati legati. Tra questi, una monaca benedettina associata alla famiglia Gattini, di cui si conoscono alcune vicende storiche. La riapertura mira a valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della zona.

? Domande chiave Cosa nasconde il percorso multimediale all'interno di Villa Gattini?. Chi era la monaca benedettina legata alla nobile famiglia Gattini?. Come è stato recuperato il simulacro di Santa Fara dopo il furto?. Perché la tutela dei beni privati è fondamentale per le aree interne?.? In Breve Visita prevista domenica 24 maggio 2026 tra le 10:00 e le 18:00.. Simulacro in cartapesta leccese restaurato dopo il furto avvenuto negli anni '80.. Percorso multimediale con audio e immagini nella residenza dei conti Gattini.. Cappella protetta secondo la legge 108939 e decreto ministeriale del 1991.. Domenica 24 maggio 2026, tra le 10:00 e le 13:00 oppure dalle 15:00 alle 18:00, la cappella di Santa Fara e gli spazi dell’avancorpo di Villa Gattini a Matera apriranno le porte al pubblico per la 16ª Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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