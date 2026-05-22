Massese Momento delicato Sos sulle strade del Giro
La situazione in casa Massese resta complessa, con segnali di fermento che si fanno strada tra le difficoltà recenti. Le strade del Giro sono state teatro di un allarme, mentre si fanno strada i primi segnali di un possibile cambiamento. Qualcuno si sta muovendo, anche se con prudenza, cercando di avviare una ripresa in un momento delicato per la squadra. Le prossime settimane potrebbero portare sviluppi significativi in questa fase di incertezza.
Qualcosa si muove in casa Massese dove sembra che qualcuno anche se timidamente abbia iniziato a bussare alla porta. Ci sono contatti in essere che andranno verificati, vagliati ed approfonditi ma si può guardare al futuro con un minimo di ottimismo in più. Per il momento vige ancora uno stretto riserbo sugli interlocutori che si sono avvicinati a chiedere informazioni. Se son rose, come si suol dire, fioriranno. Nell’attesa che i discorsi per un eventuale cessione della società possano diventare fatti sembra che il presidente Antonio Gerini abbia in ogni caso nel frattempo intenzione di iscrivere la squadra al campionato di Promozione e se, del caso, di preparare anche domanda di ripescaggio in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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