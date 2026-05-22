Massese Momento delicato Sos sulle strade del Giro

La situazione in casa Massese resta complessa, con segnali di fermento che si fanno strada tra le difficoltà recenti. Le strade del Giro sono state teatro di un allarme, mentre si fanno strada i primi segnali di un possibile cambiamento. Qualcuno si sta muovendo, anche se con prudenza, cercando di avviare una ripresa in un momento delicato per la squadra. Le prossime settimane potrebbero portare sviluppi significativi in questa fase di incertezza.

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