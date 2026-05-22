Maserati l’annuncio della svolta | E’ il nostro brand di lusso In arrivo due nuovi modelli
Nel settore automobilistico, una casa produttrice ha annunciato una svolta strategica, definendo il proprio brand come di lusso e comunicando l’arrivo di due nuovi modelli. È stato reso noto che a dicembre verrà presentato un piano ufficiale a Modena, con dettagli riguardanti le future iniziative e i progetti in cantiere. L’azienda ha inoltre sottolineato che il marchio sarà focalizzato sulla gamma di veicoli di alta gamma. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio ufficiale rivolto agli stakeholder e al pubblico.
Buone notizie (o almeno si spera) per la casa del Tridente. "Presenteremo il piano Maserati a dicembre a Modena". Lo ha detto il Ceo di Stellantis Antonio Filosa all’Investor Day a Detroit. "Maserati riveste un ruolo speciale in Stellantis e richiede un lavoro dedicato. E’ l’unico brand di lusso, con clienti speciali e legacy unica. A cominciare da Grecale fino a Gran Turismo e MC Pura. Intendiamo rafforzare il suo futuro con due nuovi modelli", ha aggiunto. L’annuncio è arrivato ieri, quando il Ceo Stellantis Antonio Filosa ha illustrato il Piano Industriale del gruppo automobilistico, entrando anche nei dettagli. Stellantis ha infatti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Maserati GranCabrio Trofeo: il vero lusso è poterla guidare sempre
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