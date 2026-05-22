Martedì si va al cinema con 4 euro | sale aderenti e film in programma

Martedì 26 maggio rappresenta l’ultimo appuntamento con i “martedì al cinema” a Venezia e nella provincia. Durante questa giornata, nelle sale che partecipano all’iniziativa, il costo del biglietto sarà di 4 euro. L’evento si svolge ogni settimana e permette di vedere film in programma nelle sale aderenti a un prezzo ridotto. L’iniziativa, avviata alcune settimane fa, si conclude con questa data, offrendo l’opportunità di godere di proiezioni cinematografiche a un costo contenuto.

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Martedì 26 maggio si chiudono a Venezia e provincia gli appuntamenti con i martedì al cinema, l’iniziativa che ogni settimana propone il biglietto a 4 euro nelle sale aderenti. L’ultimo martedì del mese diventa così una nuova occasione per riscoprire il grande schermo attraverso film, autori e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SENTIMENTAL VALUE di Joachim Trier - Grand Prix a Cannes, 8 nomination Golden Globes |Trailer ITA HD Orgogliosi come #BNL #BNPParibas di accompagnare @24frame_, il 3°concorso corti #GenZ. Oltre 70 nazioni e più di 1800 lavori. Nella nostra sede 3 semifinali con 600 giovani. Grazie @PaolaDiCaro Luca Valdiserri @LauraAluisi @Controchiave per que x.com Un Paese che non va al cinema e come intervenire reddit Tornano i martedì al cinema, biglietto a 4 euro per riscoprire il grande schermoAnche per questo mese, la Regione rinnova l'atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l'iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale ... ansa.it Tornano a marzo i martedì al cinema con 4 euro in VenetoCinema di qualità a 4 euro nelle sale venete: torna a marzo l'iniziativa che invita a riscoprire il grande schermo con 5 appuntamenti (i martedì 3, 10, 17, 24 e 31). Il progetto della Regione Veneto ... ansa.it