Martedì si va al cinema con 4 euro | sale aderenti e film in programma

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 26 maggio rappresenta l’ultimo appuntamento con i “martedì al cinema” a Venezia e nella provincia. Durante questa giornata, nelle sale che partecipano all’iniziativa, il costo del biglietto sarà di 4 euro. L’evento si svolge ogni settimana e permette di vedere film in programma nelle sale aderenti a un prezzo ridotto. L’iniziativa, avviata alcune settimane fa, si conclude con questa data, offrendo l’opportunità di godere di proiezioni cinematografiche a un costo contenuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 26 maggio si chiudono a Venezia e provincia gli appuntamenti con i martedì al cinema, l’iniziativa che ogni settimana propone il biglietto a 4 euro nelle sale aderenti. L’ultimo martedì del mese diventa così una nuova occasione per riscoprire il grande schermo attraverso film, autori e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SENTIMENTAL VALUE di Joachim Trier - Grand Prix a Cannes, 8 nomination Golden Globes |Trailer ITA HD

Video SENTIMENTAL VALUE di Joachim Trier - Grand Prix a Cannes, 8 nomination Golden Globes |Trailer ITA HD

Tornano i martedì al cinema, biglietto a 4 euro per riscoprire il grande schermoAnche per questo mese, la Regione rinnova l'atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l'iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale ... ansa.it

Tornano a marzo i martedì al cinema con 4 euro in VenetoCinema di qualità a 4 euro nelle sale venete: torna a marzo l'iniziativa che invita a riscoprire il grande schermo con 5 appuntamenti (i martedì 3, 10, 17, 24 e 31). Il progetto della Regione Veneto ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web