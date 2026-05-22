Martedì al cinema a quattro euro
Martedì 26 maggio si concludono a Padova e nella provincia gli eventi di I Martedì al Cinema, un’iniziativa che permette di acquistare il biglietto a quattro euro in tutte le sale partecipanti. L’iniziativa si svolge ogni settimana ed è rivolta agli spettatori che desiderano godersi un film a prezzo ridotto. Le sale coinvolte si trovano in diverse zone della città e della provincia, offrendo un’opportunità di svago economico per il pubblico locale.
Martedì 26 maggio si chiudono a Padova e provincia gli appuntamenti del mese con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che ogni settimana propone il biglietto a 4 euro nelle sale aderenti. L’ultimo martedì diventa così una nuova occasione per riscoprire il grande schermo attraverso film, autori e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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CINEMA PEDRETTI: Da mercoledì 20 a martedì 26/05 THE MANDALORIAN AND GROGU Mercoledì ore 18.00 - 21.00 Giovedì e Venerdì ore 21.00 Sabato ore 17.00 - 21.00 Domenica ore 16.00 - 21.00 Lunedì e Martedì ore 21.00 Cast: Dave Filoni, Jeremy x.com
ll nostro film a 4 euro per Martedì 19 Maggio Antartica - Quasi una fiaba ore 17.40 e 19.05 #martedìalcinema #alcinema #soloalcinema #regionedelveneto #agistriveneto #alcinemaètuttounaltrofilm facebook
Brenta connection al Cineplex moderno di Due Carrare la proiezione con il registaUna storia noir ambientata tra Veneto e criminalità organizzata, capace di intrecciare tensione narrativa e riflessione sociale. In occasione de I martedì al cinema con biglietto a 4 euro, il proget ... padovaoggi.it
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Tornano i martedì al cinema, biglietto a 4 euro per riscoprire il grande schermoAnche per questo mese, la Regione rinnova l'atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l'iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale ... ansa.it