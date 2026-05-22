Martedì al cinema a quattro euro

Martedì 26 maggio si concludono a Padova e nella provincia gli eventi di I Martedì al Cinema, un’iniziativa che permette di acquistare il biglietto a quattro euro in tutte le sale partecipanti. L’iniziativa si svolge ogni settimana ed è rivolta agli spettatori che desiderano godersi un film a prezzo ridotto. Le sale coinvolte si trovano in diverse zone della città e della provincia, offrendo un’opportunità di svago economico per il pubblico locale.

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Martedì 26 maggio si chiudono a Padova e provincia gli appuntamenti del mese con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che ogni settimana propone il biglietto a 4 euro nelle sale aderenti. L’ultimo martedì diventa così una nuova occasione per riscoprire il grande schermo attraverso film, autori e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Appartamento su 2 livelli in Vendita a Milano (MI) CINEMA PEDRETTI: Da mercoledì 20 a martedì 26/05 THE MANDALORIAN AND GROGU Mercoledì ore 18.00 - 21.00 Giovedì e Venerdì ore 21.00 Sabato ore 17.00 - 21.00 Domenica ore 16.00 - 21.00 Lunedì e Martedì ore 21.00 Cast: Dave Filoni, Jeremy x.com Brenta connection al Cineplex moderno di Due Carrare la proiezione con il registaUna storia noir ambientata tra Veneto e criminalità organizzata, capace di intrecciare tensione narrativa e riflessione sociale. In occasione de I martedì al cinema con biglietto a 4 euro, il proget ... padovaoggi.it Annuncio AMA/Q&A - Johnnie Burn - Martedì 21/5 alle 15:00 ET - Tecnico del suono/Montatore/Mixer vincitore dell'Oscar di 'The Zone of Interest', 'Hamnet', 'Poor Things', 'Bugonia', 'The Favourite', 'Killing of a Sacred Deer', 'The Lobster', 'Under the Skin', 'Tuner', reddit Tornano i martedì al cinema, biglietto a 4 euro per riscoprire il grande schermoAnche per questo mese, la Regione rinnova l'atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l'iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale ... ansa.it