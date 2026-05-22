Mare revocato il divieto di balneazione in 4 punti del litorale genovese

Dopo giorni di restrizioni, il divieto di balneazione è stato revocato in quattro punti del litorale genovese. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda le aree che erano state interdette al pubblico a causa di questioni legate alla qualità delle acque. La notizia permette ora ai bagnanti di tornare a frequentare le zone interessate, in vista del fine settimana e delle condizioni meteorologiche favorevoli previste per i prossimi giorni.

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