Mare revocato il divieto di balneazione in 4 punti del litorale genovese
Dopo giorni di restrizioni, il divieto di balneazione è stato revocato in quattro punti del litorale genovese. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda le aree che erano state interdette al pubblico a causa di questioni legate alla qualità delle acque. La notizia permette ora ai bagnanti di tornare a frequentare le zone interessate, in vista del fine settimana e delle condizioni meteorologiche favorevoli previste per i prossimi giorni.
Una buona notizia in vista del weekend (qui le previsioni meteo). Sono ben quattro i punti del litorale genovese dove si può tornare a fare il bagno.In seguito ai rilievi eseguiti da Arpal, venerdì 22 maggio 2026 il vicesindaco Alessandro Terrile, su proposta dell'assessora all'Ambiente, Silvia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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