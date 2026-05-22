Maranello in festa domenica al Parco Ferrari torna la giornata per i bambini e le associazioni
Domenica 24 maggio, a partire dalle 15, il Parco Enzo Ferrari di Maranello ospiterà nuovamente la giornata dedicata ai bambini e alle associazioni. L’evento è promosso dal Servizio Istruzione del Comune in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il GET, il Centro per le Famiglie e varie associazioni locali. La manifestazione prevede attività e iniziative pensate per coinvolgere le famiglie e i più giovani, offrendo uno spazio di incontro e divertimento nel parco cittadino.
Domenica 24 maggio dalle ore 15 al Parco Enzo Ferrari di Maranello torna festa dei bambini e delle associazioni, a cura del Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il GET, il Centro per le Famiglie e le Associazioni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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