Maranello in festa domenica al Parco Ferrari torna la giornata per i bambini e le associazioni

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, a partire dalle 15, il Parco Enzo Ferrari di Maranello ospiterà nuovamente la giornata dedicata ai bambini e alle associazioni. L’evento è promosso dal Servizio Istruzione del Comune in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il GET, il Centro per le Famiglie e varie associazioni locali. La manifestazione prevede attività e iniziative pensate per coinvolgere le famiglie e i più giovani, offrendo uno spazio di incontro e divertimento nel parco cittadino.

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Domenica 24 maggio dalle ore 15 al Parco Enzo Ferrari di Maranello torna festa dei bambini e delle associazioni, a cura del Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il GET, il Centro per le Famiglie e le Associazioni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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