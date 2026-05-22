Manutenzioni adeguamenti e più aule | il punto su lavori nelle scuole superiori di Pisa

Con la conclusione dell’anno scolastico in corso, le autorità stanno pianificando interventi di manutenzione, adeguamenti e ampliamenti delle aule nelle scuole superiori di Pisa. La Provincia sta lavorando per preparare gli spazi necessari in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 20262027. Sono in corso operazioni di sistemazione degli edifici e di organizzazione degli ambienti destinati all’istruzione, con l’obiettivo di assicurare un ambiente adeguato alle esigenze degli studenti e del personale scolastico.

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