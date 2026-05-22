Manfredonia Summer Camp di Inglese sport e creatività a Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno

A Manfredonia, nella suggestiva cornice di Tenuta Santa Lucia, si svolge dal 8 al 26 giugno un camp estivo dedicato a bambini e ragazzi. L'iniziativa offre attività di apprendimento dell'inglese, sport e momenti di creatività. Durante le settimane, i partecipanti si impegnano in lezioni di lingua, praticano sport all'aperto e partecipano a laboratori artistici. La struttura ospitante si trova immersa nel verde, offrendo un ambiente ideale per attività all'aperto e socializzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Nella splendida cornice di Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno prende vita il camp più esclusivo di sempre!?? Dal lunedì al venerdì i ragazzi vivranno giornate ricche di attività:??? 2 giorni dedicati all’inglese????? 2 giorni all’insegna dello sport?????1 giorno di attività creative????? E per concludere ogni giornata.momento relax in. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Summer Camp di Inglese, sport e creatività a Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La bella iniziativa. Summer Camp al Franchi: 22-26 giugno. Ammessi ragazze-ragazzi dal 2012 al 2019Il Siena è pronto ad accogliere giovani calciatori e calciatrici per un’esperienza unica: il Summer Camp 2026, in programma dal 22 al 26 giugno allo... TORNEO MANFREDONIA Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest: iscrizioni aperte per il torneo urbanoL’evento sportivo estivo che animerà diversi luoghi iconici di Manfredonia con competizioni di street soccer e categorie giovanili ... statoquotidiano.it