Domenica 24 maggio alle 17:00 si gioca l’ultimo match stagionale tra Manchester City e Aston Villa. Il City chiuderà al secondo posto in campionato, dopo aver vinto le due coppe nazionali. Erling Haaland è vicino a conquistare un’altra Scarpa d’Oro. Si tratta dell’ultima partita sulla panchina dei Citizens per l’allenatore, che ha guidato la squadra in questa stagione. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Il Manchester City ormai chiuderà al secondo posto in classifica ma si può consolare con la conquista delle due coppe nazionali, e con Erling Haaland che è prossimo a vincere un’altra Scarpa d’Oro. Attualmente il norvegese ha cinque gol di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, Igor Thiago del Brentford, ed è quasi certo di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Aston Villa (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. L’ultima di Guardiola sulla panchina dei Citizens

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Manchester City-Aston Villa (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si giocherà l’incontro tra Manchester City e Aston Villa.

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[Discussione Pre Partita] Manchester City vs Aston Villa (Premier League) reddit

La prima condizione è accaduta. Mancano le ultime due: se il Manchester City domenica vince in casa con l'Aston Villa e se il Liverpool batte il Brentford la squadra di Emery diventa quinta in classifica e quindi la Premier League porterà in Champions League x.com

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