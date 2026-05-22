Manchester City-Aston Villa domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici L’ultima di Guardiola sulla panchina dei Citizens

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 24 maggio alle 17:00 si gioca l’ultimo match stagionale tra Manchester City e Aston Villa. Il City chiuderà al secondo posto in campionato, dopo aver vinto le due coppe nazionali. Erling Haaland è vicino a conquistare un’altra Scarpa d’Oro. Si tratta dell’ultima partita sulla panchina dei Citizens per l’allenatore, che ha guidato la squadra in questa stagione. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Manchester City ormai chiuderà al secondo posto in classifica ma si può consolare con la conquista delle due coppe nazionali, e con Erling Haaland che è prossimo a vincere un’altra Scarpa d’Oro. Attualmente il norvegese ha cinque gol di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, Igor Thiago del Brentford, ed è quasi certo di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

manchester city aston villa domenica 24 maggio 2026 ore 17 00 formazioni ufficiali quote pronostici l8217ultima di guardiola sulla panchina dei citizens
© Infobetting.com - Manchester City-Aston Villa (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. L’ultima di Guardiola sulla panchina dei Citizens
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Manchester United-Aston Villa 3-1: gol e highlights | Premier League

Video Manchester United-Aston Villa 3-1: gol e highlights | Premier League

Notizie e thread social correlati

Manchester City-Aston Villa (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici. L’ultima di Guardiola sulla panchina dei CitizensIl Manchester City chiuderà al secondo posto in campionato, ma può festeggiare due coppe nazionali e il possibile sesto premio Scarpa d’Oro per...

Manchester City-Aston Villa (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si giocherà l’incontro tra Manchester City e Aston Villa.

Temi più discussi: Manchester City-Aston Villa: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Pronostico Manchester City-Aston Villa: analisi e probabili formazioni 24/05/2026 Premier League; quote Manchester City Aston Villa: il pronostico sui Citizens; Manchester City-Aston Villa: quote, pronostico e probabili formazioni.

manchester city aston manchester city aston villaManchester City vs Aston Villa LIVE updates, watch live, score, analysis, highlightsAll eyes, and ears, will be on Pep Guardiola on Sunday as it seems increasingly likely this clash against Aston Villa will be his last game in charge of Manchester City after a glittering decade. See ... nbcsports.com

Confirmed Line-Ups: Manchester City vs Aston Villa (Premier League)Pep Guardiola will take charge of a Manchester City game for the final time against Aston Villa at the Etihad Stadium on Sunday.The 55-year-old is bringing the curtain down on an illustrious decade ... sports.yahoo.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web