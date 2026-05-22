Manchester City-Aston Villa domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici L’ultima di Guardiola sulla panchina dei Citizens

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Manchester City chiuderà al secondo posto in campionato, ma può festeggiare due coppe nazionali e il possibile sesto premio Scarpa d’Oro per Haaland. La partita contro l’Aston Villa si disputerà domenica 24 maggio alle 17:00. La gara segna anche l’ultima presenza di Guardiola sulla panchina dei Citizens.

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Il Manchester City ormai chiuderà al secondo posto in classifica ma si può consolare con la conquista delle due coppe nazionali, e con Erling Haaland che è prossimo a vincere un’altra Scarpa d’Oro. Attualmente il norvegese ha cinque gol di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, Igor Thiago del Brentford, ed è quasi certo di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Manchester City-Aston Villa (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici. L’ultima di Guardiola sulla panchina dei Citizens
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