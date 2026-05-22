Manchester City-Aston Villa domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici L’ultima di Guardiola sulla panchina dei Citizens
Il Manchester City chiuderà al secondo posto in campionato, ma può festeggiare due coppe nazionali e il possibile sesto premio Scarpa d’Oro per Haaland. La partita contro l’Aston Villa si disputerà domenica 24 maggio alle 17:00. La gara segna anche l’ultima presenza di Guardiola sulla panchina dei Citizens.
Il Manchester City ormai chiuderà al secondo posto in classifica ma si può consolare con la conquista delle due coppe nazionali, e con Erling Haaland che è prossimo a vincere un’altra Scarpa d’Oro. Attualmente il norvegese ha cinque gol di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, Igor Thiago del Brentford, ed è quasi certo di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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