Mamdani di lotta e di tribuna | per la partita di basket sceglie i posti extra-lusso E c’è chi lo accusa di portare sfortuna

Il sindaco di New York, noto per aver spesso dichiarato il suo impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione, è stato visto in un settore riservato di un’arena sportiva durante una partita di basket. La scelta di posti esclusivi ha attirato l’attenzione di alcuni, che hanno commentato questa decisione come un gesto di ostentazione, e ci sono state anche accuse di portare sfortuna. La presenza del primo cittadino in quella zona ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi e gli spettatori presenti.

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