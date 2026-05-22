Mamdani di lotta e di tribuna | per la partita di basket sceglie i posti extra-lusso E c’è chi lo accusa di portare sfortuna
Il sindaco di New York, noto per aver spesso dichiarato il suo impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione, è stato visto in un settore riservato di un’arena sportiva durante una partita di basket. La scelta di posti esclusivi ha attirato l’attenzione di alcuni, che hanno commentato questa decisione come un gesto di ostentazione, e ci sono state anche accuse di portare sfortuna. La presenza del primo cittadino in quella zona ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi e gli spettatori presenti.
Zohran Mamdani, il sindaco di New York che ha sempre affermato di stare dalla parte dei bisognosi, si è concesso un gran lusso per vedere una partita di basket dal vivo. Il primo cittadino, infatti, ha assistito alla vittoria dei Knicks per 109 a 93 contro i Cleveland Cavaliers nelle finali della Eastern conference, in una zona del Madison Square garden tra le più esclusive. Come ha scritto su X Bernadette Hogan, giornalista di Ny 1, un cittadino che ha scattato una foto insieme a lui ha pagato 700 dollari per il biglietto. L’ufficio del sindaco, che non ha risposto immediatamente alla richiesta di chiarimenti inviata dal New York Post, ha poi annunciato che il primo cittadino ha pagato il prezzo dell’entrata al «valore nominale», senza dare ulteriori informazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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