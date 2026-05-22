Maltrattamenti attivisti Flottilla Antonio Tajani | Violazione inaccettabile di qualsiasi regola

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha annunciato di aver avviato un procedimento riguardante i maltrattamenti denunciati dagli attivisti della Flottilla. Le accuse riguardano comportamenti considerati inaccettabili e in violazione delle norme vigenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che stanno valutando le procedure da adottare. La vicenda ha suscitato attenzione e sollevato interrogativi sulle modalità di gestione dei casi segnalati.

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Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani prende provvedimenti sui maltrattamenti denunciati dagli attivisti della Flottilla. Comunica sulle sue pagine social la decisione presa di inoltrare, a nome del Governo italiano, richiesta di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir per “gli inaccettabili atti compiuti contro la Flottilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani”. Di questa condotta si discuterà con i Ministri degli Esteri Ue. “La linea rossa è stata superata per la violazione di qualsiasi regola nei confronti di civili presi con la forza in territori non israeliani”, aveva già dichiarato nella giornata di ieri Tajani. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Maltrattamenti attivisti Flottilla, Antonio Tajani: “Violazione inaccettabile di qualsiasi regola” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maltrattamenti attivisti Flottilla, Antonio Tajani: “Violazione di qualsiasi regola inaccettabile”Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani prende provvedimenti sui maltrattamenti denunciati dagli attivisti... Tajani su arresto attivisti Flotilla: C'è stata violazione dei diritti di ogni persona(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Detto questo, è inaccettabile e deprecabile. Maltrattamenti attivisti Flottilla, Antonio Tajani: Violazione di qualsiasi regola inaccettabileIl Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani prende provvedimenti sui maltrattamenti denunciati dagli attivisti della Flottilla. Comunica sulle sue pagine social ... 361magazine.com Flotilla, tornati a Roma attivisti italiani rilasciati da Israele: Subiti botte e abusiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, tornati a Roma attivisti italiani rilasciati da Israele: Subiti botte e abusi ... tg24.sky.it