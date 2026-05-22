Maltrattamenti attivisti Flottilla Antonio Tajani | Violazione di qualsiasi regola inaccettabile

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha annunciato di aver avviato provvedimenti in seguito alle denunce di maltrattamenti da parte degli attivisti coinvolti nella Flottilla. Le accuse riguardano comportamenti ritenuti in violazione di regole e norme di condotta. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato alle dichiarazioni ufficiali del rappresentante del governo, che ha definito inaccettabili le pratiche contestate. Nessun dettaglio è stato fornito sui provvedimenti adottati o sui soggetti coinvolti.

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Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani prende provvedimenti sui maltrattamenti denunciati dagli attivisti della Flottilla. Comunica sulle sue pagine social la decisione presa di inoltrare, a nome del Governo italiano, richiesta di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir per “gli inaccettabili atti compiuti contro la Flottilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani”. Di questa condotta si discuterà con i Ministri degli Esteri Ue. “La linea rossa è stata superata per la violazione di qualsiasi regola nei confronti di civili presi con la forza in territori non israeliani”, aveva già dichiarato nella giornata di ieri Tajani. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Maltrattamenti attivisti Flottilla, Antonio Tajani: “Violazione di qualsiasi regola inaccettabile” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tajani su arresto attivisti Flotilla: C'è stata violazione dei diritti di ogni persona(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Detto questo, è inaccettabile e deprecabile. Tajani: arresto attivisti Flotilla vicino a Cipro, violazione dei diritti? Punti chiave Perché l'arresto è avvenuto in acque internazionali vicino a Cipro? Chi ha ordinato l'operazione contro gli attivisti disarmati? Come... Flotilla, tornati a Roma attivisti italiani rilasciati da Israele: Subiti botte e abusiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, tornati a Roma attivisti italiani rilasciati da Israele: Subiti botte e abusi ... tg24.sky.it Flotilla, attivisti partiti da Israele e Tajani chiede sanzioni contro Ben-GvirIl ministro degli Esteri Tajani ha chiesto l'adozione di sanzioni contro il ministro Ben-Gvir per gli atti compiuti contro la Flotilla ... vocealta.it