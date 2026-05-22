Malore in bici sulla Costiera 69enne a Cattinara

Questa mattina, intorno alle 11, un uomo di 69 anni ha accusato un malore mentre pedalava sulla strada Costiera, vicino all’Hotel Riviera. L’incidente si è verificato lungo la stessa strada, creando una situazione di emergenza. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo. La strada è stata temporaneamente interrotta per consentire l’intervento e il trasferimento del ciclista in ambulanza.

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