Malore in bici sulla Costiera 69enne a Cattinara
Questa mattina, intorno alle 11, un uomo di 69 anni ha accusato un malore mentre pedalava sulla strada Costiera, vicino all’Hotel Riviera. L’incidente si è verificato lungo la stessa strada, creando una situazione di emergenza. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo. La strada è stata temporaneamente interrotta per consentire l’intervento e il trasferimento del ciclista in ambulanza.
Un ciclista si sente male mentre pedala sulla strada Costiera, è successo questa mattina, venerdi attorno alle 11, lungo la strada Costiera all’altezza dell’Hotel Riviera. Un uomo di 69 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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