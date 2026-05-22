Il 14 maggio, cinque cittadini italiani sono entrati in una grotta situata vicino all'isola di Alimathà, nelle Maldive, e da allora non sono stati più trovati. Le autorità locali e i soccorritori hanno avviato le ricerche, che si sono concentrate sulla zona della grotta e sui percorsi di accesso. Durante le operazioni sono stati analizzati i dettagli del briefing pre-immersione, le condizioni di illuminazione all’interno della caverna e alcuni errori commessi prima dell’immersione.

Il 14 maggio, cinque italiani sono entrati in una grotta vicino all'isola di Alimathà, alle Maldive, e non hanno più fatto ritorno. Le vittime erano Monica Montefalcone, professoressa associata di ecologia marina all'Università di Genova; sua figlia Giorgia Sommacal, di 23 anni; il biologo marino Federico Gualtieri; la ricercatrice Muriel Oddenino; e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, responsabile operativo a bordo dello yacht da crociera subacquea Duke of York. L'analisi della tragedia è legata una sorta di «catena di errori». La rete delle decisioni Il primo istinto dell'opinione pubblica, dei media e... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, l'ultima ricostruzione: il briefing pre-immersione, la luce nella caverna e la lunga «catena di errori»

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