Un gruppo di sub finlandesi ha condiviso le prime immagini dell’interno della grotta Kandu, situata nelle Maldive. Le foto mostrano l’ingresso e le cavità interne della formazione, con particolare attenzione alla visibilità che si riduce rapidamente a causa di sabbia e sedimenti provenienti dai coralli. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sulla complessità dell’ambiente sottomarino, in cui le condizioni di visibilità possono cambiare di continuo.

Il team dei sub finlandesi hanno pubblicato per la prima volta le foto dell'ingresso della grotta Kandu e delle sue cavità interne. Come emerge e testimoniato dagli stessi esperti, il rischio di perdita di visibilità causa sollevamento sabbia e depositi sul fondale è molto alto. L'ipotesi della rido. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, le FOTO dell'interno grotta dei sub finlandesi: "Visibilità scompare in fretta causa sabbia e sedimenti corallini"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: «Stretta e buia»

Sullo stesso argomento

Maldive, 4° missione dei sub finlandesi per "mappare grotta e pulire area"; saranno ascoltati familiari delle vittimePer la prossima settimana è prevista l'autopsia sul corpo di Benedetti, così come delegato dalla Procura di Busto Arsizio su disposizione dei...

Maldive, ritrovate le GoPro dei 5 italiani morti che riprendono gli ultimi minuti all'interno della grotta - VIDEOLe telecamere GoPro contengono i video che chiariscono gli ultimi momenti: il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di...

Queste 2 notizie raccontano bene della crisi del giornalismo italiano all'interno della più vasta crisi dell'informazione mondiale. Se il dramma delle Maldive non fosse appunto un dramma ci sarebbe da chiosare mandateci una attrice hard o degli amici ubriachi x.com

Due corpi di subacquei rimasti recuperati dalle grotte delle Maldive reddit

Maldive, le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani. L'ipotesi del vicolo ciecoDan Europe ha postato sui social i primi scatti effettuati nelle zone più profonde. Il racconto di Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist, i tre esperti del Dan Europe che si sono occupa ... today.it

Maldive, le prime foto dei sub finlandesi nella grotta della tragediail team di sub finlandesi ha condiviso le prime immagini dentro la grotta alle Maldive dove sono stati trovati i sub italiani. tgcom24.mediaset.it