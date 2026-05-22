Una squadra di soccorritori finlandesi ha riferito che l’intervento nelle Maldive è stato compromesso da un errore umano. I volontari, specializzati in operazioni di salvataggio in ambienti sotterranei, hanno spiegato di essere stati chiamati per aiutare e di aver ritenuto di possedere le competenze adeguate per entrare in una grotta. La tragedia si è verificata durante un’operazione di soccorso che ha coinvolto persone intrappolate in una cavità naturale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

«Ci hanno chiesto di aiutare, sapevamo di avere le competenze necessarie per entrare in quella grotta in sicurezza. Cosa è successo? Presto per dirlo, ma in questi casi spesso conta l’errore umano». Jenni Westerlund, 38 anni, è la più giovane del team di super specialisti di speleosubacquea finlandesi (gli altri sono Sami Paakkarinen e Patrik Grönqvist). Quando sugli smartphone sono giunte le richieste di aiuto della fondazione Dan Europe che proponeva di salire su un aereo e andare alle Maldive per recuperare i corpi dei quattro italiani morti nelle grotte, non hanno esitato e hanno detto: «Ok, andiamo». Il giorno prima un coraggioso sommozzatore delle forze di difesa maldiviane era morto durante le ricerche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, la super-sub finlandese: «Le cause della tragedia? C?è stato un errore umano»

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Maldive, lintervista alla super-sub finlandese: «Le cause della tragedia Cè stato errore umano»

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