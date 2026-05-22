I sommozzatori che hanno recuperato i corpi delle cinque vittime italiane nelle Maldive hanno spiegato di aver pensato prima di tutto alle famiglie delle persone scomparse. I sub, specializzati nel recupero, hanno riferito di aver lavorato con l’obiettivo di aiutare i familiari a ricevere i corpi e a chiudere il lutto. La tragedia ha coinvolto cinque italiani, i cui corpi sono stati trovati in mare dopo la richiesta di aiuto e le operazioni di recupero.

Il primo pensiero è andato ai familiari dei cinque sub italiani morti alle Maldive. Lo hanno raccontato i sommozzatori specializzati che hanno recuperato i corpi delle vittime della tragedia. In un filmato diffuso da DAN Europe, il gruppo di soccorritori ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari degli italiani deceduti. «Il nostro desiderio era aiutare le famiglie e riportare i corpi dei sub deceduti a casa», ha dichiarato Sami Paakkarinen a nome della squadra finlandese impegnata nelle operazioni di recupero. Un messaggio di solidarietà e rispetto rivolto ai cari delle vittime, con l’obiettivo di consentire loro di riabbracciare, almeno simbolicamente, i propri familiari attraverso il rientro delle salme in Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Maldive, i sub del recupero: «Volevamo aiutare le famiglie delle vittime»

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Maldive, sub recupero corpi degli italiani: Volevamo aiutare le famiglie

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I sommozzatori specializzati che hanno concluso le operazioni di ricerca e recupero dei sub italiani deceduti alle Maldive, in un filmato diffuso da DAN Europe, hanno voluto mandare un messaggio di condoglianze alle famiglie delle vittime e di ringraziamento x.com

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