Una spedizione di sub italiani nelle Maldive si è trasformata in una situazione di emergenza a causa di una grotta sommersa. Durante l'immersione, i sub si sono trovati in difficoltà nelle sezioni più strette e interne del tunnel subacqueo, dove la visibilità si è ridotta notevolmente. Le operazioni di salvataggio sono attualmente in corso, con team specializzati che cercano di raggiungere i partecipanti coinvolti. La zona rappresenta un'area pericolosa a causa delle caratteristiche della grotta e delle condizioni di immersione.

Una missione complessa “nelle sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa dei sedimenti corallini sollevati e la navigazione diventa più complessa”: è quella illustrata da DAN Europe, che ha pubblicato sui social le prime foto dei tre sub-speleologi finlandesi durante l'operazione che ha portato al recupero dei corpi di quattro sub italiani alle Maldive. La compagnia assicurativa specializzata in attività subacquea ha voluto mostrare “gli ambienti in cui la squadra di soccorso ha operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni” nell'atollo di Vaavu. "I corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, così la grotta sommersa è diventata una trappola per i sub italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive, l'apneista Pelizzari: «Le bombole? Con miscela non buona ti puoi addormentare. La grotta è una trappola»«Io Monica (Montefalcone, ndr) la conoscevo, avevamo anche tenuto una conferenza insieme.

Maldive, recuperate le salme dei 4 sub italiani: come ha operato il team finlandese nella grotta sommersaUna complessa operazione subacquea ha permesso di riportare in superficie i corpi dei quattro italiani morti durante un’immersione in una grotta...

La grotta, il dosso di sabbia, le bombole: Così sono morti i 5 sub italiani alle Maldive x.com

Tragedia Maldive, le immagini della grotta in cui hanno perso la vita i subLe fotografie mostrano la grotta di Thinwana Kandu, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque sub italiani, tra cui Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, e ... genovatoday.it

Maldive, ingresso invisibile e cunicolo cieco: così sono morti i 5 sub. Lunedì l'autopsiaRientreranno in Italia nella tarda mattinata di sabato, 23 maggio, le salme di quattro dei cinque sub italiani morti nella tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Si tratta di Federico G ... tg.la7.it

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit