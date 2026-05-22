Maldive conclusa la missione subacquea per il recupero dei cinque sub italiani

Una equipe di sub italiani ha completato con successo le operazioni di recupero nella grotta di Dhekunu Kandu alle Maldive. La missione, iniziata alcuni giorni fa, si è conclusa con il rientro al punto di partenza dopo aver recuperato i cinque sub coinvolti. Tutti i partecipanti sono stati portati in salvo e trasportati verso strutture mediche per le verifiche. La task force ha lavorato senza incidenti e ha terminato le operazioni nel rispetto delle procedure di sicurezza stabilite.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Terminata l’ultima operazione nella grotta di Dhekunu Kandu. Si è conclusa la fase operativa della missione internazionale di search & recovery condotta nelle acque di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu alle Maldive, dove nei giorni scorsi sono stati recuperati i corpi dei cinque subacquei italiani morti durante un’immersione. L’ultima discesa in acqua è stata effettuata dal team finlandese specializzato nei soccorsi subacquei, coordinato da Dan Europe, in collaborazione con le autorità maldiviane e italiane presenti a Malé. Condizioni meteo difficili durante il recupero. Secondo quanto riferito da Dan Europe, l’operazione finale si è svolta in condizioni particolarmente complicate rispetto ai giorni precedenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maldive, conclusa la missione subacquea per il recupero dei cinque sub italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani - Vita in diretta 19/05/2026 Sullo stesso argomento Maldive, cinque italiani morti in immersione subacqueaA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Maldive, cinque turisti italiani morti durante un'escursione subacqueaCinque turisti italiani sono morti durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, inclusa una professoressa associata... Italiani morti alle Maldive, missione internazionale finita: materiale recuperato consegnato a poliziaSi è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di search & recovery condotta nel sito d’immersione di Dhekunu Kandu, atollo di Vaavu, alle Maldive, dove sono stati recuperati ... adnkronos.com Sub morti Maldive, conclusa fase operativa subacquea. Prosegue inchiesta in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sub morti Maldive, conclusa fase operativa subacquea. Prosegue inchiesta in Italia ... tg24.sky.it