Cinque sub italiani sono deceduti nelle Maldive in circostanze che stanno accertando le autorità locali. Secondo quanto ricostruito, gli uomini sono rimasti intrappolati in un corridoio di circa 30 metri durante un’immersione. Le indagini indicano che hanno sbagliato l’uscita, e le bombole di ossigeno con un’autonomia di circa 10 minuti non sono state sufficienti a salvarli. La scena finale degli ultimi istanti di vita è stata descritta come tragica.

E' una scena tragica quella che si sta profilando e che riguarda gli ultimi istanti di vita dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Nessuno può dire ancora con certezza come sono morti Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti ma, da quanto emerso finora, la tragedia sembrerebbe determinata da una sottovalutazione dei rischi dell'escursione. Non si capisce ancora perché il gruppo, in cui partecipavano - va ricordato - sub esperti come la professoressa Montefalcone, abbia voluto visitare «una grotta complessa e profonda, la cui penetrazione - ricorda Laura Marroni, la ceo di Dan Europe, l'organizzazione che ha inviato il team di recupero - richiede esperienza e attrezzatura adeguata». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, come sono morti i sub: il corridoio fatale lungo 30 metri: «Hanno sbagliato uscita, con quelle bombole si ha un'autonomia di 10 minuti»

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