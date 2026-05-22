Malattie sessualmente trasmesse | casi di gonorrea aumentati del 303% scontro sull’educazione sessuale in classe I dati
Nel 2024 i contagi da malattie sessualmente trasmesse in Europa sono aumentati del 303% rispetto all’anno precedente. Tra le infezioni più segnalate c’è la gonorrea, con un incremento significativo dei casi. Il dibattito sull’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole è diventato più acceso, con alcune polemiche riguardo ai contenuti e all’età appropriata. I dati ufficiali mostrano un’impennata dei casi, senza indicazioni di rallentamento o diminuzione. La situazione ha portato a un’attenzione maggiore sulle campagne di prevenzione e sensibilizzazione.
Nel 2024 i contagi da malattie sessualmente trasmissibili in Europa hanno raggiunto livelli senza precedenti. I dati ufficiali dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) confermano aumenti a tripla cifra nell'ultimo decennio per gonorrea e sifilide. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Infezioni sessualmente trasmissibili - Senza ricetta
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Sono in aumento in tutta Europa le malattie trasmesse sessualmente. x.com
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