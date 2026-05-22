Un appassionato di automobili ha venduto due Porsche Outlaw per più di 2 milioni di dollari. La vendita riguarda anche una Porsche 911 S del 1967, modificata in modo particolare, e si conosce l’importo incassato con questa operazione. Alcuni pezzi unici della collezione sono rimasti nelle mani del proprietario precedente, mentre altri sono stati venduti. La transazione ha coinvolto diversi esemplari di auto d’epoca, con dettagli specifici sui modelli e sulle modifiche apportate.

? Domande chiave Quanto ha incassato la Porsche 911 S del 1967 modificata?. Quali pezzi unici della collezione sono rimasti nelle mani di Walker?. Come hanno influenzato le modifiche tecniche il prezzo finale delle vetture?. Perché i collezionisti hanno preferito le versioni Outlaw ai modelli originali?.? In Breve Porsche 911 S del 1967 venduta per 308.000 dollari da RM Sotheby’s.. 930 Turbo del 1976 Minerva Blue aggiudicata per 203.500 dollari.. 911 Carrera Flat-Nose del 1974 con motore 2.7 RS venduta per 50.600 dollari.. Lotti di ricambi e accessori hanno incluso componenti da poche decine di dollari.. Oltre due milioni di dollari incassati tramite RM Sotheby’s per la vendita delle Porsche Outlaw appartenenti a Magnus Walker, un risultato che sancisce il successo totale di un’asta con il cento per cento di lotti venduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magnus Walker: vendute le Porsche Outlaw per oltre 2 milioni di dollari

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