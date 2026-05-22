Madri sotto processo | la dolorosa verità svelata al Justme

Da bollicinevip.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è svolto l’evento “Madri sotto processo”, durante il quale sono stati presentati i contenuti del nuovo libro di Simona Tagli. L’autrice ha condiviso dettagli della storia familiare al centro del suo lavoro, che affronta questioni legate alla genitorialità e alle sfide legali che alcune madri devono affrontare. L’incontro ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato a conoscere aspetti intimi e complessi di questa vicenda, evidenziando un quadro di realtà spesso poco conosciuto.

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Un evento milanese esclusivo svela i dettagli intimi del nuovo libro di Simona Tagli, un’opera travolgente che racconta una toccante vicenda familiare e accende i riflettori su una realtà sconcertante Durante l’appuntamento verrà presentato il volume “Madri sotto processo – Quando la giustizia entra nella culla”, scritto da Simona Tagli, un’opera intensa e intima che racconta la lotta di una madre coinvolta in un sistema giudiziario capace di mettere in discussione amore, protezione e il legame con la propria figlia. Il racconto affronta con profondità il rapporto tra maternità, giustizia e tutela dei minori, facendo emergere emozioni, fragilità e il dolore legato a dinamiche familiari complesse. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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