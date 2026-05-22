Macfrut parla Neri Nessun ridimensionamento dei padiglioni anzi cresceranno con la presenza di Fieravicola

Durante un intervento, un rappresentante di Cesena Fiera ha chiarito che non ci sarà alcun ridimensionamento dei padiglioni di Macfrut, anzi, la loro superficie crescerà grazie alla presenza di Fieravicola. Ha sottolineato l'importanza di fornire informazioni precise, evitando dati inesatti o superficiali, per rispetto sia della città che delle imprese coinvolte. La questione riguarda la gestione delle aree espositive e l’ampliamento dell’evento, senza modifiche alla struttura già prevista.

“In merito alle informazioni sommarie e inesatte emerse in questi giorni su Macfrut mi preme intervenire per un dovere di trasparenza nei confronti anzitutto della città, di cui Cesena Fiera è patrimonio; ma anche per il rispetto che si deve a tutti coloro, a partire dalle tante imprese non solo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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