La Guida suprema dell'Iran non è stata vista pubblicamente da diverse settimane, mentre il governo utilizza strumenti di controllo e comunicazione per gestire l'informazione. Le autorità hanno limitato le dichiarazioni ufficiali e rafforzato le misure di sicurezza in vari luoghi pubblici. La mancanza di apparizioni pubbliche si combina con le strategie di manipolazione dell'opinione pubblica messe in atto dal regime per mantenere il controllo sulla situazione interna.

La Guida suprema dell'Iran continua a non farsi vedere, intanto il regime sta manipolando la narrativa per sostenere che sia al comando Da allora Mojtaba Khamenei non è mai apparso in pubblico, né dal vivo né con un messaggio registrato. Non ha mai nemmeno trasmesso un messaggio registrato della sua voce, cosa che suo padre aveva fatto varie volte in situazioni di allerta per la sicurezza in cui apparire in video sarebbe stato rischioso. Ha pubblicato pochi messaggi scritti e ha dei profili social attivi, ma i suoi post sono slogan generici e messaggi edificanti. Questa assenza ha alimentato molte voci. Sappiamo – perché l’ha confermato il regime – che Mojtaba Khamenei è stato ferito nel bombardamento che ha ucciso suo padre, oltre che buona parte della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ma quindi, Mojtaba Khamenei

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Mojtaba Khamenei Semakin Kurang Ajar

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