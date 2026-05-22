Ma la legislatura è già finita?
La legislatura non si considera conclusa dal punto di vista formale, ma si può dire che abbia finito di funzionare dal punto di vista politico. Questo si nota dalle frequenti partecipazioni e interventi del partito di maggioranza nel dibattito pubblico e nei media, che continuano a coinvolgere attivamente temi di interesse pubblico. La situazione riflette una distanza tra l’aspetto istituzionale e l’attività politica reale, con il partito che rimane molto presente nel discorso pubblico anche dopo la fine delle sessioni parlamentari.
La legislatura non è tecnicamente finita, ma lo è politicamente. Lo si capisce dalle numerose incursioni della Lega nel dibattito pubblico quotidiano, e non solo. Prendiamo a esempio il caso Modena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Senate Shock: NEW Law Slams Silver Stackers Overnight
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