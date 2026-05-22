La legislatura non si considera conclusa dal punto di vista formale, ma si può dire che abbia finito di funzionare dal punto di vista politico. Questo si nota dalle frequenti partecipazioni e interventi del partito di maggioranza nel dibattito pubblico e nei media, che continuano a coinvolgere attivamente temi di interesse pubblico. La situazione riflette una distanza tra l’aspetto istituzionale e l’attività politica reale, con il partito che rimane molto presente nel discorso pubblico anche dopo la fine delle sessioni parlamentari.

La legislatura non è tecnicamente finita, ma lo è politicamente. Lo si capisce dalle numerose incursioni della Lega nel dibattito pubblico quotidiano, e non solo. Prendiamo a esempio il caso Modena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ma la legislatura è già finita?

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Senate Shock: NEW Law Slams Silver Stackers Overnight

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