Durante una trasmissione televisiva, si sono confrontati due giornalisti noti per le opinioni forti, che hanno discusso in modo acceso sul caso Garlasco. Le loro parole sono state segnate da toni diretti e frasi accentuate, riflettendo un confronto acceso sul tema giudiziario. L’argomento, che riguarda un omicidio avvenuto quasi vent’anni fa, ha riacceso l’attenzione dell’opinione pubblica e ha portato a uno scontro tra le due figure durante la diretta.

Il caso di Garlasco torna a infiammare il dibattito pubblico. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la domanda resta sospesa: la vicenda è davvero chiusa o esistono ancora spazi per rimettere in discussione una verità giudiziaria che sembrava definitiva? Al centro, ancora una volta, c’è la condanna di Alberto Stasi, unico colpevole riconosciuto in via definitiva per il delitto del 13 agosto 2007. Ma le recenti verifiche su Andrea Sempio riaprono interrogativi che molti ritenevano ormai archiviati, alimentando dubbi, divisioni e nuove letture del caso. Garlasco, perché il caso torna a far discutere. Il punto cruciale è proprio questo: le nuove indagini stanno spingendo esperti e opinionisti a interrogarsi sulla tenuta della sentenza e sulla possibilità, almeno teorica, di una revisione del processo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma che ca*** dici”. Del Debbio e Feltri, scontro in diretta sul caso Garlasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

Sullo stesso argomento

“Che ca*** dici”. Il botta e risposta tra Paolo Del Debbio e Vittorio Feltri in direttaIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico, tra interrogativi irrisolti e nuove piste investigative che continuano...

Scontro in diretta tra Giletti e Garofano sul caso Garlasco a “Lo stato delle cose”Nel dibattito a “Lo stato delle cose” su Rai 3, confronto serrato tra il conduttore e l’ex RIS sul caso Garlasco e sulle analisi della porta della...

Del Debbio vuole lasciare Mediaset e il mestiereIl conduttore di Dritto e rovescio manifesta sempre più fastidio anche per il diverso trattamento rispetto a Berlinguer. Un malessere che sta travolgendo l'azienda e che impensierisce anche Giorgia ... ilfoglio.it

Garlasco in Tv, Del Debbio tuona: Una valanga di errori umani. E De Rensis avverte: L'impronta 33 sarà un grosso problemaLungo dibattito a Dritto e Rovescio giovedì 14 maggio 2026, facendo venire alla luce le convinzioni della Procura su Andrea Sempio e i possibili risvolti ... libero.it