M5 verso Monza e potenziamento M1 | sbloccati 654 milioni di euro

Sono stati sbloccati 654 milioni di euro destinati al potenziamento delle linee M5 e M1 della metropolitana. La linea M5, che collega diversi quartieri della città, vedrà l'aggiunta di undici nuove fermate, ampliando così il suo percorso. Per quanto riguarda la linea M1, i lavori di potenziamento interesseranno il deposito di Gallaratese, rendendo più efficiente la gestione del servizio. Questi interventi fanno parte di un piano di investimenti nel trasporto pubblico locale.

? Punti chiave Quali sono le undici nuove fermate previste per la linea M5?. Come influirà il potenziamento della M1 sul deposito di Gallaratese?. Quando inizieranno concretamente i cantieri per il collegamento Monza-Milano?. Perché la Corte dei Conti è decisiva per non perdere i fondi?.? In Breve 78 milioni per M1: 8 milioni per Sesto-Bettola e 70 per deposito Olmi-Baggio.. Bando di gara entro il 30 giugno per evitare decadenza fondi statali.. L'avvio dei cantieri è previsto per luglio 2027 dopo parere Corte dei Conti.. Claudia Maria Terzi e Fabrizio Sala confermano l'integrazione tra linee lilla e rossa.. La Conferenza unificata Stato-Regioni ha sbloccato ieri i 576 milioni di euro destinati al Ministero delle Infrastrutture, aprendo la strada al prolungamento della linea M5 verso Monza con undici nuove fermate strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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