M1 e deposito verso Baggio pronti 78 milioni

Durante la Conferenza Unificata di oggi a Roma è stata confermata l'autorizzazione allo sblocco di 78 milioni di euro destinati al completamento della linea ferroviaria tra la stazione M1 e il deposito di Baggio. La decisione riguarda un intervento previsto da tempo e rappresenta un passo avanti per il progetto di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale. L'importo sarà utilizzato per finanziare le ultime fasi dei lavori e migliorare l'accessibilità dell'intera tratta.

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