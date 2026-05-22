M1 e deposito verso Baggio pronti 78 milioni
Durante la Conferenza Unificata di oggi a Roma è stata confermata l'autorizzazione allo sblocco di 78 milioni di euro destinati al completamento della linea ferroviaria tra la stazione M1 e il deposito di Baggio. La decisione riguarda un intervento previsto da tempo e rappresenta un passo avanti per il progetto di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale. L'importo sarà utilizzato per finanziare le ultime fasi dei lavori e migliorare l'accessibilità dell'intera tratta.
Dalla Conferenza Unificata, tenutasi oggi (ieri, ndr) a Roma, è arrivata la conferma dello sblocco di risorse pari a oltre 576 milioni di euro per il prolungamento della linea M5 verso Monza, che consentiranno di avviare la gara per la realizzazione dell’opera, finanziata con importanti risorse regionali per 293 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento vengono previsti ulteriori 78 milioni di euro per il prolungamento della linea M1: nello specifico si tratta di 8 milioni di euro che serviranno per far ripartire i lavori del prolungamento Sesto FS-Monza Bettola e i restanti 70 milioni di euro che saranno usati per costruire il deposito per il prolungamento verso Baggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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