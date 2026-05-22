Lutto nel mondo della scuola novarese | l' addio alla professoressa Sonia Teso
Nel territorio novarese si è diffusa la notizia della scomparsa di Sonia Teso, docente di lettere molto apprezzata. La sua morte ha portato a un forte senso di lutto tra colleghi, studenti e familiari. La professoressa Teso era conosciuta per il suo ruolo nel mondo scolastico e aveva dedicato molti anni all'insegnamento. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra coloro che l’avevano conosciuta e stimata.
È morta Sonia Teso, stimata professoressa di lettere. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio su tutto il territorio novarese.Il dolore del liceo GalileiLa perdita ha colpito in modo particolare la comunità scolastica del liceo Galileo Galilei, che ha sedi nei comuni di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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