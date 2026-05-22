Lutto nel mondo della scuola novarese | l' addio alla professoressa Sonia Teso

Nel territorio novarese si è diffusa la notizia della scomparsa di Sonia Teso, docente di lettere molto apprezzata. La sua morte ha portato a un forte senso di lutto tra colleghi, studenti e familiari. La professoressa Teso era conosciuta per il suo ruolo nel mondo scolastico e aveva dedicato molti anni all'insegnamento. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra coloro che l’avevano conosciuta e stimata.

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