L’università del futuro potrebbe assomigliare a OnlyFans

In un episodio della rubrica Stop the Scroll!, si analizza un paragone tra le potenziali evoluzioni dell’università e il funzionamento di piattaforme di contenuti online. La discussione si concentra sulle modalità di accesso e distribuzione delle conoscenze, confrontando le caratteristiche di questi servizi con quelle delle istituzioni accademiche tradizionali. L’obiettivo è offrire un approfondimento rapido e diretto, senza entrare in giudizi o interpretazioni. La rubrica si rivolge a chi desidera conoscere in modo sintetico le tendenze emergenti nel settore educativo.

E ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso. (Jay Kang, The New Yorker) Negli ultimi decenni le istituzioni accademiche hanno eliminato le differenze tra corsi, programmi e metodi di insegnamento; gli studenti vengono trattati come clienti da soddisfare; e i professori sono ridotti a figure intercambiabili. In un simile contesto, l’IA, capace di trasmettere informazioni in modo economico e immediato, appare come un sostituto plausibile di gran parte dell’attività didattica. Per sopravvivere, l’università... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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