L'Unione Europea si trova di fronte a una situazione in cui la crescita economica rallenta e l'inflazione aumenta, in parte a causa dello shock petrolifero. La notizia di queste condizioni non rappresenta una sorpresa, anche se suscita preoccupazione. È noto che l'andamento dell'economia europea risente di vari fattori esterni, e le recenti dinamiche sul mercato energetico hanno contribuito a queste variazioni. La richiesta di una risposta adeguata da parte delle istituzioni europee si fa quindi più pressante.

Che per lo shock petrolifero la crescita rallentasse e l'inflazione risalisse era abbastanza scontato per cui preoccupa, ma non è un fulmine a ciel sereno, leggere che nell'Unione l'aumento del Pil, a fronte dell'1,5 per cento del 2025, ora è rivisto al ribasso, all'1,2 per cento nell'anno in corso, e che l'inflazione si attesterà al 3,1 per cento rispetto alle previsioni del 2,1. Nel 2026 la crescita dell'occupazione rallenterà allo 0,3 per cento rispetto allo 0,5 del 2025 per poi risalire negli anni seguenti. Andamenti similari si verificherebbero nell'Eurozona. L'Italia, nel 2026, registrerà una crescita dello 0,5 per cento rispetto allo 0,8 delle previsioni autunnali e allo 0,6 nel 2027 rispetto allo 0,8. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - L'Unione Europea ha il dovere di agire con una risposta che sia all'altezza

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