Nessun giocatore si allena ancora con il gruppo, tranne Senigagliesi, che si allena a parte, ma è previsto che domenica possa essere disponibile. Giacomel, assente da oltre due mesi e mezzo, si è ripreso completamente e sta lavorando con i compagni. Mazza si è unito alla squadra dopo aver recuperato dall’infortunio e sta partecipando alle sessioni di allenamento collettive. La formazione si avvicina alla ripresa del campionato con tutti i giocatori disponibili, tranne Senigagliesi, che sta ancora recuperando.

Col recupero a pieno regime di Giacomel, ai box da oltre due mesi a mezzo, finalmente la Spal lavora di fatto col gruppo al gran completo. Il portiere aveva rimediato un pestone nel corso di un allenamento: sembrava una sciocchezza, ma quell’infortunio lo ha costretto a saltare addirittura 10 partite tra campionato e playoff. Ora toccherà a mister Parlato il compito di decidere se confermare tra i pali Luciani, che nel corso di questo periodo ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, oppure rilanciare l’estremo difensore che in precedenza era titolarissimo. Per il resto, l’altra buona notizia è il rientro di Mazza, che aveva effettuato un lavoro personalizzato a titolo precauzionale nelle prime due sedute settimanali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’unico giocatore che si allena ancora a parte è Senigagliesi, ma non c’è il minimo dubbio sul fatto che domenica ci sarà. Giacomel a pieno regime, Mazza in gruppo

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