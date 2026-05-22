L' ultimo voto in Consiglio comunale variazione di bilancio per strade e secondo Palazzo di Giustizia

Il Consiglio comunale, eletto nel 2022, ha approvato un’ulteriore variazione di bilancio dedicata ai lavori sulle strade e alla sistemazione del secondo Palazzo di Giustizia. La seduta si è conclusa poco prima delle elezioni amministrative anticipate, che si sono svolte domenica e lunedì. L’ultima riunione si è svolta in un clima di urgenza, concentrando l’attenzione sulle modifiche al bilancio per rispondere alle esigenze di intervento rapido in alcune aree della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui