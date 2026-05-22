L' ultimo voto in Consiglio comunale variazione di bilancio per strade e secondo Palazzo di Giustizia
Il Consiglio comunale, eletto nel 2022, ha approvato un’ulteriore variazione di bilancio dedicata ai lavori sulle strade e alla sistemazione del secondo Palazzo di Giustizia. La seduta si è conclusa poco prima delle elezioni amministrative anticipate, che si sono svolte domenica e lunedì. L’ultima riunione si è svolta in un clima di urgenza, concentrando l’attenzione sulle modifiche al bilancio per rispondere alle esigenze di intervento rapido in alcune aree della città.
Si è conclusa con un'urgente variazione di bilancio l'attività del Consiglio comunale eletto nel 2022 e che ha chiuso i battenti per le elezioni amministrative anticipate di domenica e lunedì. I trentadue consiglieri comunali presieduti da Nello Pergolizzi tornano a casa con un anno in meno di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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