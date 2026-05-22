L’ultimo saluto ad Adriano 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria

A Casoria si sono svolti i funerali di Adriano D’Orsi, il ragazzo di 16 anni deceduto dopo aver mangiato un gelato sabato scorso. La cerimonia si è svolta nel giorno in cui si è riunita la comunità per rendere omaggio al giovane, con amici e familiari che hanno partecipato al rito funebre. La morte del ragazzo ha suscitato dolore tra chi lo conosceva e ha portato alla luce l’episodio legato al consumo del gelato.

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Il giorno del dolore a Casoria per i funerali di Adriano D’Orsi, il 16enne morto dopo aver consumato un gelato nella serata dello scorso sabato. L'ultimo saluto nel Santuario di San Benedetto Abate dove il ragazzo frequentava l'oratorio. Presenti soprattutto tanti giovani e sulla maglia è stata adagiata la maglia del Napoli, quella del terzino Olivera. Gli investigatori si stanno concentrando sui gusti consumati dal giovane, morto verosimilmente per uno choc anafilattico fulminante. Gli accertamenti disposti dalla Procura di Napoli Nord dovranno quindi chiarire se una delle vaschette fosse contaminata con qualche elemento al quale Adriano era allergico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - L’ultimo saluto ad Adriano, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Casoria, oggi l'addio ad Adriano, prosegue l'indagine sul gelato Sullo stesso argomento Oggi i funerali di Adriano, il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a CasoriaLe esequie del ragazzo si svolgeranno a Casoria alle ore 15 di oggi, venerdì 22 maggio. Domani l’autopsia su Adriano, il sedicenne morto dopo aver mangiato un gelato a CasoriaL'autopsia sul corpo del 16enne, morto nella serata dello scorso 16 maggio, sarà eseguita domani, mercoledì 20 maggio, all'ospedale di Giugliano in... Le parole per Jannik #Sinner di Adriano Panatta, l’ultimo italiano a vincere a Roma prima di Jannik #CTCF x.com Casoria, Adriano D’Orsi morto per un gelato: oggi i funerali del 16enne mentre proseguono le indaginiCasoria si ferma per l’ultimo saluto ad Adriano D’Orsi, il ragazzo di appena 16 anni morto sabato scorso dopo uno choc anafilattico fulminante seguito al consumo di un gelato in […] ... ilgazzettinovesuviano.com L’ultimo saluto ad Adriano, morto a 16 anni per un gelato: oggi i funeraliSi terranno oggi, 22 maggio, i funerali di Adriano D’Orsi, il ragazzo di 16 anni morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria. Oggi i funerali di Adriano: morto a 16 anni dopo un gelato A Casoria è il ... msn.com